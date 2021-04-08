Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донбасс: что в планах президента
Глава государства посетит передовые позиции и пообщается с военными
Глава государства посетит передовые позиции и пообщается с военными
Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прес-службу ОП.
Отмечается, что глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники.
"Владимир Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников", - подчеркнули в ОП.
Там отметили также, что президент встретится с украинскими военными, которые несут службу на передовой.
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе боевики убили одного из украинских защитников, а еще одного ранили.
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