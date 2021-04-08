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Боевики на Донбассе продолжают обстрелы: один из украинских защитников убит, другой ранен
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08 апреля 2021, 11:43 19

Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донбасс: что в планах президента

08 апреля 2021, 11:43 19
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Глава государства посетит передовые позиции и пообщается с военными
Глава государства посетит передовые позиции и пообщается с военными
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прес-службу ОП.

Отмечается, что глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники.

"Владимир Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников", - подчеркнули в ОП.

Там отметили также, что президент встретится с украинскими военными, которые несут службу на передовой.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе боевики убили одного из украинских защитников, а еще одного ранили.

Донбасс Украина война Владимир Зеленский президент

 
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