Украинская армия готова дать отпор любому, - Зеленский

Однако противодействовать российской агрессии Украина будет дипломатическим путем

Однако противодействовать российской агрессии Украина будет дипломатическим путем

Фото www.president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия готова дать отпор любому. Однако, по его словам, Украина будет идти дипломатическим путем для противодействия российской агрессии.

Об этом Президент заявил в своем видеообращении, передает RegioNews.

Наша армия способна дать отпор любому. И это укрепляет наши позиции для урегулирования ситуации дипломатическим путем, который избрала Украина для реинтеграции оккупированных территорий, - сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина имеет полную поддержку международных партнеров, в частности Европы и Соединенных Штатов.

Одним из подтверждений этого является разговор, который я провел с Байденом. Мы детально обсудили ситуацию на Донбассе. Байден заверил, что Украина никогда не останется один на один с агрессией России, - добавил Зеленский.

Как сообщалось, в Кабмине считают, что ужесточение санкций - единственный вариант заставить РФ прекратить агрессию. России эта война должна стать невыгодной, считают в правительстве.

Также сегодня боевики на Донбассе ранили двух военных и одного мирного жителя. Всех раненых доставили в больницы.