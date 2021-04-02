Украинская армия готова дать отпор любому, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия готова дать отпор любому. Однако, по его словам, Украина будет идти дипломатическим путем для противодействия российской агрессии.
Об этом Президент заявил в своем видеообращении, передает RegioNews.
Наша армия способна дать отпор любому. И это укрепляет наши позиции для урегулирования ситуации дипломатическим путем, который избрала Украина для реинтеграции оккупированных территорий, - сказал он.
Президент подчеркнул, что Украина имеет полную поддержку международных партнеров, в частности Европы и Соединенных Штатов.
Одним из подтверждений этого является разговор, который я провел с Байденом. Мы детально обсудили ситуацию на Донбассе. Байден заверил, что Украина никогда не останется один на один с агрессией России, - добавил Зеленский.
Как сообщалось, в Кабмине считают, что ужесточение санкций - единственный вариант заставить РФ прекратить агрессию. России эта война должна стать невыгодной, считают в правительстве.
Также сегодня боевики на Донбассе ранили двух военных и одного мирного жителя. Всех раненых доставили в больницы.