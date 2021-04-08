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08 апреля 2021, 10:28 6

Бывший столичный депутат может загреметь на 10 лет в тюрьму за поджог квартиры

08 апреля 2021, 10:28 6
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45-летнему экс-нардепу уже сообщили о подозрении
45-летнему экс-нардепу уже сообщили о подозрении
Фото из открытых источников
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Прокуратура Киева объявила о подозрении бывшему депутату Киевского горсовета Виталию Даниленко, который сжег автомобиль своей супруги и устроил пожар в квартире, где находилась его жена и четверо детей.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба столичной городской прокуратуры 8 апреля.

45-летнему экс-нардепу сообщили о подозрении по факту умышленного уничтожения и повреждения имущества (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

Известно, что инцидент произошел вечером 6 апреля. Правоохранителям поступило сообщение о домашнем насилии и пожаре в доме. Как писали СМИ, речь идет о бывшем депутате Киевского горсовета Виталии Даниленко.

По словам соседей, он приехал к дому на автомобиле Bentley, а после поджег квартиру на шестнадцатом этаже. На момент поджога в квартире находилась его жена и четверо несовершеннолетних детей. После этого жителей эвакуировали, а поджигателя задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что в Днепре судью посадили на 3,5 года за получение взятки.

Украина поджог Киев прокуратура полиция

 
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