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07 апреля 2021, 14:50 5

ТКГ сегодня проведет экстренное заседание по ситуации на Донбассе

07 апреля 2021, 14:50 5
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Фото из открытых источников
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Внеочередное экстренное заседание ТКГ состоится в 15:00 7 апреля в онлайн-формате.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, пишет RegioNews.

Повесткой заседания станет возвращение к неукоснительному соблюдению режима прекращения огня и соответствующих договоренностей между сторонами в ТКГ от 22 июля 2020 года.

"Экстренное заседание ТКГ по Донбассу назначено на 15:00. На повестке дня, прежде всего, - безопасность. Возврат к строгому соблюдению дополнительного комплекса мероприятий относительно режима прекращения огня, который нарушается в последнее время все чаще, причем грубо нарушается, с трагическими последствиями. Мы должны вернуться до того состояния безопасности, который был в первые недели и месяцы после внедрения 27 июля прекращения огня", - заявил Арестович.

Ранее сообщалось, что переговоры ТГК могут перенести в Польшу.

Донбасс Украина война ТКГ алексей арестович

 
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