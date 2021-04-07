ТКГ сегодня проведет экстренное заседание по ситуации на Донбассе

Стороны обсудят обострение на Донбассе

Стороны обсудят обострение на Донбассе

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Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, пишет RegioNews.

Повесткой заседания станет возвращение к неукоснительному соблюдению режима прекращения огня и соответствующих договоренностей между сторонами в ТКГ от 22 июля 2020 года.

"Экстренное заседание ТКГ по Донбассу назначено на 15:00. На повестке дня, прежде всего, - безопасность. Возврат к строгому соблюдению дополнительного комплекса мероприятий относительно режима прекращения огня, который нарушается в последнее время все чаще, причем грубо нарушается, с трагическими последствиями. Мы должны вернуться до того состояния безопасности, который был в первые недели и месяцы после внедрения 27 июля прекращения огня", - заявил Арестович.

Ранее сообщалось, что переговоры ТГК могут перенести в Польшу.