В Киеве на вокзалах и в поездах начали проводить карантинные рейды
На вокзалах Киева и в железнодорожных поездах работники полиции и "Укрзализныци" провели специальные рейды, чтобы проверить соблюдение пассажирами требований карантина.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.
Известно, что во время этих рейдов были проинспектированы поезда №142 Бахмут-Львов, Интерсити + №724 Киев-Харьков, а также экспресс №831 Борисполь-Киев.
Правоохранители ограничились составлением только одного протокола об административном нарушении для пассажира на вокзале, которой отказывался от ношения маски, но предупредили более 20 пассажиров в вагонах, маски которых были одеты неправильно", - говорится в сообщении.
В "Укрзализныце" добавили, что усилят контроль за соблюдением масочного режима и информирование пассажиров об опасности коронавируса на табло и экранах вокзалов, аудиооповещениями и непосредственно в вагонах.
Укрзализныця планирует продолжить практику проверочных рейдов поездами и электричками с привлечением Нацполиции и обращается к пассажирам с призывом не пренебрегать правилами безопасных путешествий во время карантина", - добавили в компании.
Напомним, в Ровно за соблюдением карантина будут следить рейдовые группы.