В Киеве на вокзалах и в поездах начали проводить карантинные рейды

Были проинспектированы поезда Бахмут - Львов, Киев - Харьков и Борисполь - Киев

Были проинспектированы поезда Бахмут - Львов, Киев - Харьков и Борисполь - Киев

Фото: из открытых источников

На вокзалах Киева и в железнодорожных поездах работники полиции и "Укрзализныци" провели специальные рейды, чтобы проверить соблюдение пассажирами требований карантина.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

Известно, что во время этих рейдов были проинспектированы поезда №142 Бахмут-Львов, Интерсити + №724 Киев-Харьков, а также экспресс №831 Борисполь-Киев.

Правоохранители ограничились составлением только одного протокола об административном нарушении для пассажира на вокзале, которой отказывался от ношения маски, но предупредили более 20 пассажиров в вагонах, маски которых были одеты неправильно", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" добавили, что усилят контроль за соблюдением масочного режима и информирование пассажиров об опасности коронавируса на табло и экранах вокзалов, аудиооповещениями и непосредственно в вагонах.

Укрзализныця планирует продолжить практику проверочных рейдов поездами и электричками с привлечением Нацполиции и обращается к пассажирам с призывом не пренебрегать правилами безопасных путешествий во время карантина", - добавили в компании.

Напомним, в Ровно за соблюдением карантина будут следить рейдовые группы.