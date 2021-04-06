11:59  06 апреля
Стало известно, при каких условиях в Украине могут запретить межобластное сообщение
12:11  06 апреля
Военных задерживал спецназ: стали известны подробности стрельбы в поезде Константиновка - Киев
18:35  06 апреля
Сутки в ООС: одно нарушение режима "тишины" и двое погибших украинских защитников
UA | RU
UA | RU
06 апреля 2021, 17:32 15

В Киеве на вокзалах и в поездах начали проводить карантинные рейды

06 апреля 2021, 17:32 15
Читайте також українською мовою
Были проинспектированы поезда Бахмут - Львов, Киев - Харьков и Борисполь - Киев
Были проинспектированы поезда Бахмут - Львов, Киев - Харьков и Борисполь - Киев
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На вокзалах Киева и в железнодорожных поездах работники полиции и "Укрзализныци" провели специальные рейды, чтобы проверить соблюдение пассажирами требований карантина.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

Известно, что во время этих рейдов были проинспектированы поезда №142 Бахмут-Львов, Интерсити + №724 Киев-Харьков, а также экспресс №831 Борисполь-Киев.

Правоохранители ограничились составлением только одного протокола об административном нарушении для пассажира на вокзале, которой отказывался от ношения маски, но предупредили более 20 пассажиров в вагонах, маски которых были одеты неправильно", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" добавили, что усилят контроль за соблюдением масочного режима и информирование пассажиров об опасности коронавируса на табло и экранах вокзалов, аудиооповещениями и непосредственно в вагонах.

Укрзализныця планирует продолжить практику проверочных рейдов поездами и электричками с привлечением Нацполиции и обращается к пассажирам с призывом не пренебрегать правилами безопасных путешествий во время карантина", - добавили в компании.

Напомним, в Ровно за соблюдением карантина будут следить рейдовые группы.

Киев карантин Укрзализныця полиция проверки локдаун

В Чернигове усиливают карантин: что запрещается
06 апреля 2021, 17:05
Харьковская область на этой неделе может попасть в "красную" зону - ОГА
06 апреля 2021, 16:38
Стрельба в поезде: прокуратура будет просить об аресте участника инцидента
06 апреля 2021, 16:38
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Вахтовым методом: сто дней Резниченко между "слугами народа" и "Пропозицією" Филатова
Первый негарант: как своим желанием протянуть Вирастюка в нардепы Зеленский свернул в сторону тоталитаризма
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram