В Украине хотят ввести новую государственную премию: подробности
В Украине может появиться новая государственная премия. Кабинет министров внес в парламент соответствующий законопроект №5327.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные на сайте парламента.
Кабмин предлагает внести изменения в закон "О государственных наградах Украины".
"По результатам проработки вопроса об учреждении премии имени Бориса Патона рабочей группой было предложено переименовать Государственную премию Украины в области науки и техники в Национальную премию Украины имени Бориса Патона", - указано в пояснительной записке.
Эту премию будут присуждать за выдающиеся достижения в области науки и техники.
В пояснительной записке отмечается, что реализация закона не потребует привлечения дополнительных средств из государственного бюджета.
Напомним, ранее в Раде анонсировали "повышение качества законодательства".