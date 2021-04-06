В Украине хотят ввести новую государственную премию: подробности

Ее будут присуждать за выдающиеся достижения в области науки и техники

Ее будут присуждать за выдающиеся достижения в области науки и техники

Фото из открытых источников

В Украине может появиться новая государственная премия. Кабинет министров внес в парламент соответствующий законопроект №5327.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные на сайте парламента. Кабмин предлагает внести изменения в закон "О государственных наградах Украины". "По результатам проработки вопроса об учреждении премии имени Бориса Патона рабочей группой было предложено переименовать Государственную премию Украины в области науки и техники в Национальную премию Украины имени Бориса Патона", - указано в пояснительной записке. Эту премию будут присуждать за выдающиеся достижения в области науки и техники. В пояснительной записке отмечается, что реализация закона не потребует привлечения дополнительных средств из государственного бюджета. Напомним, ранее в Раде анонсировали "повышение качества законодательства".

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