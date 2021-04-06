11:59  06 апреля
Стало известно, при каких условиях в Украине могут запретить межобластное сообщение
12:11  06 апреля
Военных задерживал спецназ: стали известны подробности стрельбы в поезде Константиновка - Киев
18:35  06 апреля
Сутки в ООС: одно нарушение режима "тишины" и двое погибших украинских защитников
UA | RU
UA | RU
06 апреля 2021, 18:14 280

В Украине хотят ввести новую государственную премию: подробности

06 апреля 2021, 18:14 280
Читайте також українською мовою
Ее будут присуждать за выдающиеся достижения в области науки и техники
Ее будут присуждать за выдающиеся достижения в области науки и техники
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине может появиться новая государственная премия. Кабинет министров внес в парламент соответствующий законопроект №5327.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные на сайте парламента.

Кабмин предлагает внести изменения в закон "О государственных наградах Украины".

"По результатам проработки вопроса об учреждении премии имени Бориса Патона рабочей группой было предложено переименовать Государственную премию Украины в области науки и техники в Национальную премию Украины имени Бориса Патона", - указано в пояснительной записке.

Эту премию будут присуждать за выдающиеся достижения в области науки и техники.

В пояснительной записке отмечается, что реализация закона не потребует привлечения дополнительных средств из государственного бюджета.

Напомним, ранее в Раде анонсировали "повышение качества законодательства".

Кабмин Украина премия Верховная Рада Борис Патон

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Вахтовым методом: сто дней Резниченко между "слугами народа" и "Пропозицією" Филатова
Первый негарант: как своим желанием протянуть Вирастюка в нардепы Зеленский свернул в сторону тоталитаризма
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram