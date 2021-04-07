В Украине обновили требования к "красным" зонам: разрешили открыть химчистки
Соответствующее решение было принято на заседании правительства
Соответствующее решение было принято на заседании правительства
Кабинет министров ослабил карантинные ограничения в "красной" зоне эпидемической опасности, разрешив торговлю материалами для садоводства и оказания услуг по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий.
Об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, передает RegioNews.
В "красных зонах" разрешили торговлю материалами для садоводства и оказание услуг по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий. Кабмин исключил необходимость наличия ПЦР-тестов для иностранцев и лиц без гражданства в возрасте до 12 лет", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Кабмине призвали "красные” области, перевести людей на дистанционку.
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