14:42  07 апреля
В Украине обновили требования к "красным" зонам: разрешили открыть химчистки
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07 апреля 2021, 14:42 12

В Украине обновили требования к "красным" зонам: разрешили открыть химчистки

07 апреля 2021, 14:42 12
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Соответствующее решение было принято на заседании правительства
Соответствующее решение было принято на заседании правительства
Фото: из открытых источников
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Кабинет министров ослабил карантинные ограничения в "красной" зоне эпидемической опасности, разрешив торговлю материалами для садоводства и оказания услуг по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий.

Об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

В "красных зонах" разрешили торговлю материалами для садоводства и оказание услуг по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий. Кабмин исключил необходимость наличия ПЦР-тестов для иностранцев и лиц без гражданства в возрасте до 12 лет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Кабмине призвали "красные” области, перевести людей на дистанционку.

Кабмин карантин торговля красная зона депутаты

 
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