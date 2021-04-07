В Украине обновили требования к "красным" зонам: разрешили открыть химчистки

Об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

В "красных зонах" разрешили торговлю материалами для садоводства и оказание услуг по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий. Кабмин исключил необходимость наличия ПЦР-тестов для иностранцев и лиц без гражданства в возрасте до 12 лет", - говорится в сообщении.