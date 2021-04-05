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05 апреля 2021, 09:24 11

Разумков рассказал, стоит ли ожидать комендантский час в Украине

05 апреля 2021, 09:24 11
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Для введения комендантского часа нужно сначала объявить чрезвычайное положение
Для введения комендантского часа нужно сначала объявить чрезвычайное положение
Фото: из открытых источников
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Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, что не хотел бы введения в Украине комендантского часа.

Как передает RegioNews, об этом сообщает телеканал "Украина 24".

Отвечая на вопрос: "будет ли введен комендантский час", Разумков сказал, что с его введением "ситуация весьма непростая".

Я бы не хотел, чтобы это произошло. Для введения комендантского часа нужно объявлять чрезвычайное положение", - сказал он.

Принять решение о введение чрезвычайного положения может как президент, так и депутаты. Чрезвычайное положение на всей территории Украины может быть введено не более чем на 30 дней, в отдельных ее местностях - не более чем на 60 дней. В случае необходимости его могут продлить, но не более чем на 30 дней.

Это достаточно непростой процесс. Мне бы очень не хотелось, чтобы даже в связи с COVID-19 мы вынуждены были пойти на такую меру", - сказал спикер.

При введении чрезвычайного положения, может быть остановлена работа общественного транспорта или запрещено пользоваться отдельными его видами.

Как сообщалось, 30 марта Разумков назвал условие, при котором в Украине введут общенациональный локдаун. Он считает, что это теоретически возможно.

Также в Минздраве рассказали, могут ли в Украине ввести комендантский час. В Украине ситуация с коронавирусом ухудшается.

Украина карантин ВР Дмитрий Разумков парламент локдаун

 
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