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06 апреля 2021, 12:11 145

Военных задерживал спецназ: стали известны подробности стрельбы в поезде Константиновка - Киев

06 апреля 2021, 12:11 145
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Фото: Нацполиция
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Двое военных, которые устроили стрельбу в пассажирском поезде Константиновка - Киев, были задержаны с привлечением спецназа.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, сообщение о стрельбе в купе поезда поступило в Красноградский районный отдел полиции 6 апреля около 2:00.

На место происшествия срочно прибыли руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа территориального подразделения, эксперты, взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория", - говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, двое мужчин закрылись в купе и стреляют из огнестрельного оружия. Место происшествия было заблокировано, пассажиров эвакуировали. Для задержания правонарушителей в действие была введена специальная полицейская операция "Гром".

Начальник харьковской милиции Андрей Рубель принял решение о привлечении к операции спецназа КОРД. Правонарушители забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение. В результате четких и слаженных действий спецназовцев злоумышленников удалось задержать в течение нескольких минут. Ими оказались двое работников фельдъегерской службы Госспецсвязи, которые направлялись в Киев", - рассказали в полиции.

Сообщается, что одного из злоумышленников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С другим правонарушителем сейчас работают следователи.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, 6 апреля стало известно, что военнослужащие устроили стрельбу в вагоне поезда Константиновка - Киев.

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