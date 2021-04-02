Довыборы в Раду: Шевченко обвинил власти в фальсификациях

Кандидат от "Свободы" Кошулинский допускает возможность проведения перевыборов

Кандидат от "Свободы" Кошулинский допускает возможность проведения перевыборов

Фото: из открытых источников

Кандидат в народные депутаты по 87 округа, что на Ивано-Франковщине, выдвиженец партии "За будущее" Александр Шевченко обвинил власти в фальсификациях выборов на округе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу политика.

Сегодня ночью ОИК избирательного округа № 87 приняла решение не признавать результаты волеизъявления избирателей избирательного участка № 261030 в с. Микуличин. Фактически, это кража моей победы на выборах депутата Верховной Рады 28 марта. На этом участке я получил 377 голосов. Мой оппонент Василий Вирастюк получил 141 голос. Мое преимущество составляет 236 голосов", - заявил кандидат.

По его словам, по результатам параллельного подсчета голосов его штабом и двух других кандидатов преимущество Шевченко по округу над Вирастюком составляет 184 голоса.

Вместе с тем другой кандидат по этому округу "свободовец" Руслан Кошулинский в комментарии "4 канала" заявил, что пересчет голосов и признание выборов на некоторых участках такими, что не состоялись и может стать прецедентом для проведения перевыборов в целом.

Эти прецеденты могут прийти к тому, что будет на 10% участка, имеется в виду – количество жителей, принявших участие в выборах, тогда Центральная избирательная комиссия уже имеет основания юридического характера, чтобы признать выборы несостоявшимися", - пояснил кандидат.

Напомним, в Ивано-Франковской области выборы признали недействительными уже на двух участках. ОИК №87 признала недействительным голосование на избирательных участках №261027 и №261030.