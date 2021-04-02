Довыборы в Донецкой области: ЦИК приняла уточненный протокол от ОИК №50

Предыдущий протокол о результатах выборов ЦИК приняла 30 марта

Предыдущий протокол о результатах выборов ЦИК приняла 30 марта

Фото: из открытых источников

Центральная избирательная комиссия приняла на обработку уточненный протокол о результатах промежуточных выборов в округе №50 в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

30 марта после обработки протокола об итогах голосования в округе №50 ЦИК обнаружила в нем ошибки и неточности. Комиссия поручила ОИК не позднее 15:00 2 апреля составить и предоставить уточненный протокол", - рассказали в ЦИК.

Сведения уточненного протокола на заседании Комиссии объявил председатель окружной избирательной комиссии округа №50.

Комиссия должна установить итоги голосования на промежуточных выборах народных депутатов 28 марта.

Мы приняли уточненный протокол ОИК № 50, он снова будет проработан, будем реагировать по результатам обработки, если в этом будет необходимость", - рассказал председатель ЦИК Олег Диденко.

Напомним, 30 марта ЦИК приняла протокол об итогах голосования на выборах в Раду в Донецкой области.