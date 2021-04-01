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01 апреля 2021, 18:23 527

В городской больнице Хмельницкого развернули еще сто COVID-кроватей

01 апреля 2021, 18:23 527
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В области сейчас болеют 12 356 человек
В области сейчас болеют 12 356 человек
Рixabay
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В Хмельницкой городской больнице дополнительно развернули 100 коек для оказания помощи пациентам с COVID-19.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Хмельницкой ОГА в Фейсбуке.

"Загруженность койко-мест в учреждениях, оказывающих помощь больным с COVID-19, по области составляет 69,96% (без подозрений), 1966 больных, 350 подозрений. Развернуто дополнительно 100 койко-мест в Хмельницкой городской больнице", - говорится в сообщении.

В области сейчас болеют 12 356 человек, из которых 1 966 лечатся стационарно и 10 390 – амбулаторно. Среди больных - 560 детей и 439 медработников.

За минувшие сутки провели 1999 исследования методом ПЦР, 535 – методом ИФА и 1882 тестов на антиген, в результате чего подтвердили 1142 случаи COVID-19.

В целом в Хмельницкой области лабораторно подтверждено 64 922 случаи COVID-19, выздоровели 51 394 человека, 1 173 - умерли.

STOP COVID-19 Хмельницкая ОГА информирует: по состоянию на 12.00 1 апреля в Хмельницкой области зарегистрировано 64922...

Posted by Хмельницкая областная государственная администрация on Thursday, April 1, 2021

Ранее Минздраве сообщили, что Хмельницкая область уже скоро может попасть в "красную" зону.

коронавирус Украина карантин Хмельницкий больница

 
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