В Минздраве сказали, когда украинцев могут начать вакцинировать препаратом CoronaVac

Сейчас продолжается лабораторный контроль препарата

Сейчас продолжается лабораторный контроль препарата

Фото: Минздрав

Как передает RegioNews со ссылкой на УНІАН, об этом он сообщил на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

"215 тысяч приехали уже вакцин CoronaVac от компании Sinovac. В пятницу она была доставлена в Государственный экспертный центр на лабораторный контроль", - отметил Ляшко.

По его словам, лабораторный контроль продолжается.

"Ориентировочная дата завершения лабораторного контроля – 9 апреля. В случае, если не будет никаких замечаний к работе, мы готовы ее развезти в тот же день, когда будет завершено лабораторный контроль, и на следующий день начинать прививки", - сказал заместитель министра.

Напомним, Степанов рассчитывает подписать контракты еще на 15 миллионов доз COVID-вакцины.