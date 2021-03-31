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31 марта 2021, 17:38 1

В Минздраве сказали, когда украинцев могут начать вакцинировать препаратом CoronaVac

31 марта 2021, 17:38 1
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Сейчас продолжается лабораторный контроль препарата
Сейчас продолжается лабораторный контроль препарата
Фото: Минздрав
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Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал ориентировочную дату завершения лабораторного контроля вакцин CoronaVac 9 апреля.

Как передает RegioNews со ссылкой на УНІАН, об этом он сообщил на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

"215 тысяч приехали уже вакцин CoronaVac от компании Sinovac. В пятницу она была доставлена в Государственный экспертный центр на лабораторный контроль", - отметил Ляшко.

По его словам, лабораторный контроль продолжается.

"Ориентировочная дата завершения лабораторного контроля – 9 апреля. В случае, если не будет никаких замечаний к работе, мы готовы ее развезти в тот же день, когда будет завершено лабораторный контроль, и на следующий день начинать прививки", - сказал заместитель министра.

Напомним, Степанов рассчитывает подписать контракты еще на 15 миллионов доз COVID-вакцины.

Украина вакцина Минздрав Виктор Ляшко вакцинация

 
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