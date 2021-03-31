В Ужгороде под стенами ОГА против карантина митингуют предприниматели

Людей возмущает выборочный карантин, когда одни могут работать, a другие должны сидеть дома

Людей возмущает выборочный карантин, когда одни могут работать, a другие должны сидеть дома

Фото: prozahid.com

В среду, 31 марта, около сотни предпринимателей собрались на протест перед зданием Закарпатской ОГА. Они выступают против ограничений, предусмотренных "красной" зоной.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Про Захід". Фопы протестуют относительно карантинных ограничений. Сейчас инициативная группа общается с властями области", - говорится в сообщении. Среди митингующих - предприниматели, работающие в сфере торговли, общественного питания, спортивной сферы, а также представители частных учебных заведений и кружков. За общественным порядком следят правоохранители. Напомним, 30 марта в Черновцах предприниматели протестуют против карантина.

.