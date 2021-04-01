Украина в ТКГ хочет добиться "пасхального перемирия" на Донбассе

Такое перемирие будет временным

Такое перемирие будет временным

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Как сообщил в эфире "Украина 24" глава украинской делегации Леонид Кравчук, наше государство заинтересовано в постоянном режиме "тишины", пишет RegioNews.

"У нас будет заседание 14 апреля, и мы этот вопрос поднимем. Потому что на Пасху люди будут больше ходить на могилки, двигаться по территории, поэтому надо думать о разминировании и контроле. Если думать о человеке, то есть о чем думать", - отметил Кравчук.

При этом, по его словам, такое перемирие будет временным.

"Я (на ТКГ, - ред.) говорю, чтобы мы приняли решение, такие шаги, которые обеспечат прекращение огня. После этого могут решаться политические вопросы и вопросы безопасности. Таким образом, мы будем двигаться к миру", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук допустил атаку РФ с юга из-за обострения ситуации с водой в Крыму.