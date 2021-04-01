10:59  01 апреля
Украинцы стали больше поддерживать введение жесткого карантина, - опрос
09:42  01 апреля
В Николаеве полицейские освободили киевлянина, которого три года держали в плену
08:11  01 апреля
Российские наемники совершили ряд провокаций на Донбассе
UA | RU
UA | RU
01 апреля 2021, 12:22 3

Украина в ТКГ хочет добиться "пасхального перемирия" на Донбассе

01 апреля 2021, 12:22 3
Читайте також українською мовою
Такое перемирие будет временным
Такое перемирие будет временным
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украина на следующем заседании Трехсторонней контактной группы поставит вопрос "пасхального перемирия" на Донбассе.

Как сообщил в эфире "Украина 24" глава украинской делегации Леонид Кравчук, наше государство заинтересовано в постоянном режиме "тишины", пишет RegioNews.

"У нас будет заседание 14 апреля, и мы этот вопрос поднимем. Потому что на Пасху люди будут больше ходить на могилки, двигаться по территории, поэтому надо думать о разминировании и контроле. Если думать о человеке, то есть о чем думать", - отметил Кравчук.

При этом, по его словам, такое перемирие будет временным.

"Я (на ТКГ, - ред.) говорю, чтобы мы приняли решение, такие шаги, которые обеспечат прекращение огня. После этого могут решаться политические вопросы и вопросы безопасности. Таким образом, мы будем двигаться к миру", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук допустил атаку РФ с юга из-за обострения ситуации с водой в Крыму.

Донбасс Украина война ТКГ Леонид Кравчук

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Грязный Харьков: Терехов откроет под выборы новую свалку мусора за 1,2 млрд
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все публикации »
Виталий Бала
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram