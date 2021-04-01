Под Офисом президента активисты создали "комнату ужасов"

Демонстранты выступают против российских коллаборантов и считают, что "прихвостни Путина - это не смешно"

Демонстранты выступают против российских коллаборантов и считают, что "прихвостни Путина - это не смешно"

Фото: PavlovskyNews

"Нацкорпус" провел акцию под стенами Офиса президента, приуроченную как первому апреля, так и российским коллаборантам, которые "привели смерть и войну" в Украину. "Пятая колонна - это не шутки", - гласит надпись на баннере демонстрантов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.

Так, по словам главы киевской ячейки "Нацкорпуса" Сергея Тамарина, в "комнате ужасов", которую соорудили на Банковой, не будет смешно, несмотря на 1 апреля. Комнаты создали из марли, куда нанесли красную краску, символизирующую кровь украинских патриотов.

Отмечается, что там также развешаны фото Шария, Медведчука, его жены Марченко, Кивы и Рабиновича.

"Нацкорпус" призвал судить российских коллаборантов, которые, по словам Тамарина, привели смерть и войну в Украину," - говорится в сообщении.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненка облили Офис президента краской и забросали файерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

Впоследствии журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.