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Боевики осуществили ряд провокаций в преддверии заседания ТКГ
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30 марта 2021, 08:11 107

Боевики осуществили ряд провокаций в преддверии заседания ТКГ

30 марта 2021, 08:11 107
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 29 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом городка Зайцево, враг открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи Светлодарска – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде населенных пунктов Широкино, Марьинка и Старогнатовка противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В преддверии заседания Трехсторонней контактной группы российскими наемниками осуществлен ряд провокаций вдоль всей линии разграничения", - говорится в сообщении.

С наступлением благоприятных погодных условий, оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройство новых оборонительных позиций. 29 марта зафиксировано три таких случая: в районе Донецкого аэропорта, вблизи населенных пунктов Марьинка и Зайцево.

По состоянию на 7 часов утра, 30 марта, обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и придерживаются режима прекращения огня.

Напомним, в зоне проведения ООС со стороны вооруженных формирований РФ было зафиксировано 2 случая нарушения режима прекращения огня.

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