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30 марта 2021, 17:34 5

На Донбассе зафиксировали грубые нарушения со стороны боевиков: обстреляли беспилотник ОБСЕ

30 марта 2021, 17:34 5
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По поводу этого нарушения украинской стороной СЦКК направлена нота на СММ ОБСЕ
По поводу этого нарушения украинской стороной СЦКК направлена нота на СММ ОБСЕ
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Пророссийские боевики в период 26-28 марта более десяти раз препятствовали работе беспилотников ОБСЕ на Донбассе. В воскресенье, 28 марта, оккупанты обстреляли беспилотник наблюдателей.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

В течение пятницы, субботы и воскресенья боевики препятствовали работе беспилотников с помощью современных средств радиоэлектронной борьбы. Оккупанты глушили сигнал GPS вдоль всей линии разграничения.

Обстрел беспилотника ОБСЕ произошел вблизи оккупированной Васильевки, которая за 20 километров от Донецка. Во время полета беспилотника малого радиуса действия, наблюдатели ОБСЕ услышали 3 выстрела из стрелкового оружия в направлении БПЛА. После этого миссия ОБСЕ приземлила беспилотник и покинула район.

"Такие действия вооруженных формирований РФ продолжают дестабилизировать ситуацию вдоль всей линии разграничения. По поводу этого нарушения, украинской стороной СЦКК направлена нота на СММ ОБСЕ", - заявили в штабе.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців. 26 березня,...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Tuesday, March 30, 2021

Напомним, 29 марта боевики осуществили ряд провокаций в зоне ООС.

Донбасс Украина военная техника ОБСЕ боевики

 
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