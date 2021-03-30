Вакцинация в Украине: привито более 200 тысяч человек
Еще один украинец получил вторую дозу вакцины
Еще один украинец получил вторую дозу вакцины
По состоянию на 30 марта, в Украине привито от коронавируса 212 898 человек. Только за минувшие сутки прививку сделали 14 433 украинцам, а двое человек уже получили вторую дозу вакцины.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, передает RegioNews.
Прививки проводились 152 мобильными бригадами по иммунизации и 656 пунктами прививки. Больше всего прививок за вчера сделали в Киеве (1740).
С начала вакцинальной кампании привито 212 898 человек, из них получили 1 дозу - 212896, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека. Вчера в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 371406 людей.
В регионах ситуация такая:
- Винницкая область - 640 прививок;
- Волынская область - 370 прививок;
- Днепропетровская область - 1290 прививок;
- Донецкая область - 580 прививок;
- Житомирская область - 700 прививок;
- Закарпатская - 440 прививок;
- Запорожская область - 670 прививок;
- Ивано-Франковская область - 415 прививок;
- Киевская область - 550 прививок;
- Кировоградская область - 420 прививок;
- Луганская область - 330 прививок;
- Львовская область - 728 прививок;
- Николаевская область - 330 прививок;
- Одесская область - 310 прививок;
- Полтавская область - 840 прививок;
- Ровенская область - 520 прививок;
- Сумская область - 540 прививок;
- Тернопольская область - 440 прививок;
- Харьковская область - 380 прививок;
- Херсонская область - 350 прививок;
- Хмельницкая область - 430 прививок;
- Черкасская область - 800 прививок;
- Черновицкая область - 380 прививок;
- Черниговская область - 240 прививок.
Напомним, в Украине отменили самоизоляцию для тех, кто хочет въехать для вакцинации.
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