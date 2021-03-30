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30 марта 2021, 10:41 3

Вакцинация в Украине: привито более 200 тысяч человек

30 марта 2021, 10:41 3
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Еще один украинец получил вторую дозу вакцины
Еще один украинец получил вторую дозу вакцины
Фото: из открытых источников
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По состоянию на 30 марта, в Украине привито от коронавируса 212 898 человек. Только за минувшие сутки прививку сделали 14 433 украинцам, а двое человек уже получили вторую дозу вакцины.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, передает RegioNews.

Прививки проводились 152 мобильными бригадами по иммунизации и 656 пунктами прививки. Больше всего прививок за вчера сделали в Киеве (1740).

С начала вакцинальной кампании привито 212 898 человек, из них получили 1 дозу - 212896, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека. Вчера в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 371406 людей.

В регионах ситуация такая:

  • Винницкая область - 640 прививок;
  • Волынская область - 370 прививок;
  • Днепропетровская область - 1290 прививок;
  • Донецкая область - 580 прививок;
  • Житомирская область - 700 прививок;
  • Закарпатская - 440 прививок;
  • Запорожская область - 670 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 415 прививок;
  • Киевская область - 550 прививок;
  • Кировоградская область - 420 прививок;
  • Луганская область - 330 прививок;
  • Львовская область - 728 прививок;
  • Николаевская область - 330 прививок;
  • Одесская область - 310 прививок;
  • Полтавская область - 840 прививок;
  • Ровенская область - 520 прививок;
  • Сумская область - 540 прививок;
  • Тернопольская область - 440 прививок;
  • Харьковская область - 380 прививок;
  • Херсонская область - 350 прививок;
  • Хмельницкая область - 430 прививок;
  • Черкасская область - 800 прививок;
  • Черновицкая область - 380 прививок;
  • Черниговская область - 240 прививок.

Напомним, в Украине отменили самоизоляцию для тех, кто хочет въехать для вакцинации.

Минздрав вакцинация коронавирус регионы область

 
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