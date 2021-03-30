Вакцинация в Украине: привито более 200 тысяч человек

Еще один украинец получил вторую дозу вакцины

Еще один украинец получил вторую дозу вакцины

Фото: из открытых источников

По состоянию на 30 марта, в Украине привито от коронавируса 212 898 человек. Только за минувшие сутки прививку сделали 14 433 украинцам, а двое человек уже получили вторую дозу вакцины.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, передает RegioNews.

Прививки проводились 152 мобильными бригадами по иммунизации и 656 пунктами прививки. Больше всего прививок за вчера сделали в Киеве (1740).

С начала вакцинальной кампании привито 212 898 человек, из них получили 1 дозу - 212896, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека. Вчера в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 371406 людей.

В регионах ситуация такая:

Винницкая область - 640 прививок;

Волынская область - 370 прививок;

Днепропетровская область - 1290 прививок;

Донецкая область - 580 прививок;

Житомирская область - 700 прививок;

Закарпатская - 440 прививок;

Запорожская область - 670 прививок;

Ивано-Франковская область - 415 прививок;

Киевская область - 550 прививок;

Кировоградская область - 420 прививок;

Луганская область - 330 прививок;

Львовская область - 728 прививок;

Николаевская область - 330 прививок;

Одесская область - 310 прививок;

Полтавская область - 840 прививок;

Ровенская область - 520 прививок;

Сумская область - 540 прививок;

Тернопольская область - 440 прививок;

Харьковская область - 380 прививок;

Херсонская область - 350 прививок;

Хмельницкая область - 430 прививок;

Черкасская область - 800 прививок;

Черновицкая область - 380 прививок;

Черниговская область - 240 прививок.

Напомним, в Украине отменили самоизоляцию для тех, кто хочет въехать для вакцинации.