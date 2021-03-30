В Минздраве назвали регионы, где напряженная ситуация с COVID-19

В течение прошлой недели в Украине возросло количество новых случаев COVID-19 и количество госпитализированных пациентов

В течение прошлой недели в Украине возросло количество новых случаев COVID-19 и количество госпитализированных пациентов

Фото: из открытых источников

В Украине пока есть ряд регионов, где ситуация с распространением коронавируса достаточно напряженная, это Житомирская, Николаевская, Одесская, Киевская области и Киев.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Он заявил, что в целом в нашем государстве уже заняты почти 54% COVID-кроватей.

Ситуация разная по регионам. Достаточно напряженная ситуация в городе Киев, в Одесской, Николаевской, Киевской, Житомирской областях - там, где увеличивается количество заполненных коек", - рассказал Степанов.

Министр отметил, что в течение прошлой недели выросло количество новых случаев COVID-19, всего их зарегистрировали 98 153. Это почти на 13 тысяч больше, чем на предыдущей неделе.

Также возросло количество госпитализированных пациентов: если неделю назад в медицинских учреждениях находилось около 37 тысяч пациентов, то сейчас их около 44 тысяч.

Напомним, 30 марта в Украине более 10 тысяч новых случаев коронавируса, больше всего новых заражений выявили в Киеве (1422).