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30 марта 2021, 15:55 6

На родине Зеленского задержали аферистку, которая продавала "липовые" COVID-справки

30 марта 2021, 15:55 6
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В ходе обыска у нее изъяты бланки с оттисками печатей лабораторий
В ходе обыска у нее изъяты бланки с оттисками печатей лабораторий
Фото из открытых источников
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Нацполиция в Кривом Роге задержала 41-летнюю местную жительницу, которая продавала поддельные справки с отрицательными результатами тестов на коронавирус. В ходе обыска у нее изъяты бланки с оттисками печатей лабораторий.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"В марте в полицию поступали обращения от граждан о том, что неизвестные используют бланки известных медицинских лабораторий и предоставляют поддельные справки. Правоохранители выяснили, что к распространению готовых справок причастна 41-летняя жительница Кривого Рога", - рассказали в ведомстве.

Оперативники выяснили, что женщина расклеивала по городу объявления о продаже справок об отсутствии коронавируса. Покупатели за тысячу гривен получали на руки документ, позволяющий выехать за границу.

В ходе обыска на квартире у задержанной правоохранители изъяли три справки о прохождении тестов с печатями медицинских лабораторий, свыше 50 тысяч гривен, черновые записи и мобильные телефоны. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 190 (мошенничество) УК Украины. Аферистке грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, во Львовской области за взятку задержали чиновницу Госпродпотребслужбы.

Украина криминал полиция криминальное дело Кривой Рог

 
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