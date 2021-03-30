На родине Зеленского задержали аферистку, которая продавала "липовые" COVID-справки

В ходе обыска у нее изъяты бланки с оттисками печатей лабораторий

В ходе обыска у нее изъяты бланки с оттисками печатей лабораторий

Фото из открытых источников

Нацполиция в Кривом Роге задержала 41-летнюю местную жительницу, которая продавала поддельные справки с отрицательными результатами тестов на коронавирус. В ходе обыска у нее изъяты бланки с оттисками печатей лабораторий.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"В марте в полицию поступали обращения от граждан о том, что неизвестные используют бланки известных медицинских лабораторий и предоставляют поддельные справки. Правоохранители выяснили, что к распространению готовых справок причастна 41-летняя жительница Кривого Рога", - рассказали в ведомстве.

Оперативники выяснили, что женщина расклеивала по городу объявления о продаже справок об отсутствии коронавируса. Покупатели за тысячу гривен получали на руки документ, позволяющий выехать за границу.

В ходе обыска на квартире у задержанной правоохранители изъяли три справки о прохождении тестов с печатями медицинских лабораторий, свыше 50 тысяч гривен, черновые записи и мобильные телефоны. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 190 (мошенничество) УК Украины. Аферистке грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, во Львовской области за взятку задержали чиновницу Госпродпотребслужбы.