Кабмин утвердил компенсации предпринимателям из-за карантина

Государство готово выплатить ФОПам по 8 000 гривен

Государство готово выплатить ФОПам по 8 000 гривен

Фото: КМУ

В рамках компенсаций бизнесу из-за прекращения работы из-за ограничений карантина "красной зоны" государство готово выплатить предпринимателям по 8 000 гривен. Но от местных властей тоже ждут помощи.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.

По его словам, будут введены денежные выплаты и поддержка по аналогии с той, которую люди получали зимой.

"Разработан комплекс мер по поддержке людей и бизнеса, которые будут реализованы в сотрудничестве с органами местного самоуправления. Государство готово выплатить соответствующим предпринимателям и работникам предприятий, которые пострадают вследствие ограничений карантина "красной зоны" по 8 000 гривен. Но кроме этого, конечно, мы будем ждать поддержки местных органов", - отметил Шмыгаль.

Он также добавил, что местная власть должна ввести дополнительные выплаты.

Напомним, 22 марта в Киеве предприниматели митинговали против строгого карантина.