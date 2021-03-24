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24 марта 2021, 14:50 1

Кабмин утвердил компенсации предпринимателям из-за карантина

24 марта 2021, 14:50 1
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Государство готово выплатить ФОПам по 8 000 гривен
Государство готово выплатить ФОПам по 8 000 гривен
Фото: КМУ
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В рамках компенсаций бизнесу из-за прекращения работы из-за ограничений карантина "красной зоны" государство готово выплатить предпринимателям по 8 000 гривен. Но от местных властей тоже ждут помощи.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.

По его словам, будут введены денежные выплаты и поддержка по аналогии с той, которую люди получали зимой.

"Разработан комплекс мер по поддержке людей и бизнеса, которые будут реализованы в сотрудничестве с органами местного самоуправления. Государство готово выплатить соответствующим предпринимателям и работникам предприятий, которые пострадают вследствие ограничений карантина "красной зоны" по 8 000 гривен. Но кроме этого, конечно, мы будем ждать поддержки местных органов", - отметил Шмыгаль.

Он также добавил, что местная власть должна ввести дополнительные выплаты.

Напомним, 22 марта в Киеве предприниматели митинговали против строгого карантина.

Кабмин Украина власть Денис Шмыгаль правительство

 
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