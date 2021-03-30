Министр Абрамовский задекларировал почти 730 тыс. грн доходов в 2020 году

Абрамовский получил 291,8 тыс. гривен зарплаты на должности заместителя министра энергетики и 296,2 тыс. гривен – на посту министра

Абрамовский получил 291,8 тыс. гривен зарплаты на должности заместителя министра энергетики и 296,2 тыс. гривен – на посту министра

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Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский получил 729,1 тыс. грн доходов в 2020 году.

Об этом свидетельствуют данные декларации Абрамовского, обнародованной в реестре, пишет RegioNews.

В частности, Абрамовский получил 291,8 тыс. гривен зарплаты на должности заместителя министра энергетики и 296,2 тыс. гривен – на посту министра. Также он указал получения дохода в размере 141,1 тыс. гривен в качестве процентов. Жена Абрамовского Светлана Юрченко получила в прошлом году 4 725 грн процентов, остальные доходы она не указала.

Чиновник указал в декларации 798,5 тыс. евро, 208,9 тыс. долл. и 33,8 тыс. грн, размещенных на счетах в банках, а также 3,206 млн гривен в качестве временной финансовой помощи юридическому лицу - ООО "Камянка-Солар". Также Абрамовский указал 4 млн грн одолженных средств. Его жена должна 275 тыс. долл. и 35,7 тыс. евро наличными, 226,2 тыс. долларов, почти 2 тыс. евро и 2,15 тыс. грн на банковских счетах.

Министр является владельцем 2 квартир в Киеве площадью 321,5 кв. м и 71,8 кв. м. Также министр является совладельцем земельного участка в Житомирской области площадью 2 500 кв. м. Юрченко владеет двумя паркоместами в Киеве площадью 21,1 и 21,2 кв. н.

В декларации внесены автомобиль Mersedes Benz 2010 года выпуска, который принадлежит Абрамовскому, и автомобиль Land Rover 2013 года выпуска, который принадлежит его жене.

Абрамовский задекларировал патент на изобретение, полученный в 2010 году.

Жена чиновника владеет акциями Чао "Киевгидромонтаж". Также она имеет корпоративные права в компаниях "Корнел Украина" (37%), "Трескон" (100%), "Интони" (100%), "Инкони" (100%), "Каменка-Солар" (50%) и "Республиканский центр строительных экспертиз" (50%). Абрамовский имеет корпоративные права на 25% от уставного капитала компании "Украинский морской союз".

Напомним, ранее Аваков задекларировал три квартиры, почти 700 тысяч зарплаты и ни одного авто.