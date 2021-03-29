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29 марта 2021, 16:30 1

В Украине пятую неделю подряд растет количество госпитализаций с COVID-19

29 марта 2021, 16:30 1
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Сейчас в стране заняты уже более 44 тысяч кроватей для коронавируса
Сейчас в стране заняты уже более 44 тысяч кроватей для коронавируса
Рixabay
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В Украине уже пятую неделю подряд фиксируют рост госпитализаций среди больных COVID-19. Сейчас в стране заняты уже более 44 тысяч кроватей для коронавируса.

Об этом во время селекторного совещания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews со ссылкой на Офис президента.

По его словам, сейчас в Украине 316 тысяч 777 активных больных COVID-19. На первом месте по этому показателю идет Киев, далее Одесская и Львовская области.

"В "красной" зоне сегодня находятся 10 областей и город Киев. Херсонская область - единственная в "желтой" зоне. Остальные области - в "оранжевой". Пятую неделю подряд фиксируется рост количества госпитализаций", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что всего в Украине введено 75 158 кроватей для пациентов с COVID, из которых заняты уже 44 369.

Напомним, в Киеве из-за вспышки коронавируса могут закрыть школы, садики и остановить транспорт.

коронавирус Украина карантин Денис Шмыгаль больница

 
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