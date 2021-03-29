Ивано-Франковская область может в ближайшее время стать "оранжевой", - Степанов

Ситуация в регионе улучшается

Ситуация в регионе улучшается

Фото из открытых источников

Ивано-Франковская область в ближайшие дни может выйти из "красной зоны" карантина. Ситуация в регионе улучшается, и он может перейти в "оранжевую" или даже "желтую" зону.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

"Мы видим улучшение ситуации в тех регионах, которые первыми зашли в "красный уровень" - Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая область. Более того, там ситуация почти полностью стабилизировалась. В ближайшие дни Ивано-Франковская область по показателю может быть переведена на "оранжевый" или "желтый" уровень эпидбезопасности", - отметил Степанов.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области снимают блокпосты и ослабляют карантин.

Также стало известно, что мобильный COVID-госпиталь могут перевезти из Ивано-Франковской области в Киев.