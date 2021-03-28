В Донецкой и Ивано-Франковской областях проходят довыборы в Раду

Участие в промежуточных выборах народных депутатов принимают 32 кандидата

Участие в промежуточных выборах народных депутатов принимают 32 кандидата

Фото: из открытых источников

Сегодня, 28 марта в избирательных округах №87 (Ивано-Франковская область) и №50 (Донецкая область) проходят промежуточные выборы народных депутатов Украины.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия, передает RegioNews.

Избирательные участки открылись в 8:00 утра, голосование будет длиться до 20:00.

В округе №50, который включает часть Краматорского и Покровского районов, голосование проходит на 112 избирательных участках, из которых 106 обычных и 6 специальных.

Выборы на Прикарпатье (округ №87, который включает в себя Надворнянский район, часть Ивано-Франковского и часть Коломыйского районов) проходят на 117 избирательных участках, из которых 115 - обычные и 2 - специальные.

В целом, по предварительным подсчетам, проголосовать на выборах народных депутатов смогут почти 295 тысяч избирателей, которые будут выбирать среди 32 кандидатов: 18 - в ОВО №50 и 14 - в ОВО №87", - рассказали в ЦИК.

Также Комиссия напомнила о запрете на ведение предвыборной агитации 28 марта.

Результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 12 апреля 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 ноября Рада прекратила полномочия нардепа от "Слуги народа” Андрийовича - его избрали мэром города Надворная Ивано-Франковской области.

На Прикарпатье вместо Андрийовича будут выбирать нового нардепа, ЦИК назначила промежуточные выборы на 28 марта.

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