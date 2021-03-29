10:39  29 марта
Вопрос выборов мэра Харькова включили в повестку дня Рады
10:01  29 марта
В Киеве жестоко убили общественного активиста
08:11  29 марта
Обострение на Донбассе: боевики 10 раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
29 марта 2021, 10:38 227

Довыборы в Раду: Стало известно, кто лидирует на округах в Ивано-Франковской и Донецкой областях

29 марта 2021, 10:38 227
Читайте також українською мовою
Довыбори состоялись 28 марта
Довыбори состоялись 28 марта
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На округах в Ивано-Франковской и Донецкой областях лидируют «слуга народа» Василий Вирастюк и представитель партии «Порядок» Андрей Аксенов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеграм-канал PavlovskyNews.

Сообщается, что в 87 округе уже обработано 30% протоколов и пока с показателем в 33,8% голосов избирателей выигрывает "слуга народа" Василий Вирастюк. Далее в списке "свободовец" Руслан Кошулинский - 28,2% и Александр Шевченко – 27,3% голосов.

"В свою очередь в 50 округе Донецкой области обработано 89% протоколов. Там уверенную победу одерживает представитель партии "Порядок" Андрей Аксенов. У него 65% голосов", - говорится в сообщении.

На втором месте следует выдвиженец "Партии Шария" Валентин Рыбин. Фигурантка дела об убийстве журналиста Шеремета – Юлия Кузьменко – пока набрала 6,5% голосов.

Напомним, 28 марта в Донецкой и Ивано-Франковской областях проходили довыборы в Раду, участие в промежуточных выборах народных депутатов принимают 32 кандидата.

выборы Украина Верховная Рада парламент Василий Вирастюк

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Испытания Баранова: как мэр Бердянска попал в политический ад
Закарпатье, встречай! Что нужно искать в назначении Тищенко – объективную закономерность или банальные интересы
Все публикации »
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram