Довыборы в Раду: Стало известно, кто лидирует на округах в Ивано-Франковской и Донецкой областях

Довыбори состоялись 28 марта

Довыбори состоялись 28 марта

Фото из открытых источников

На округах в Ивано-Франковской и Донецкой областях лидируют «слуга народа» Василий Вирастюк и представитель партии «Порядок» Андрей Аксенов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеграм-канал PavlovskyNews.

Сообщается, что в 87 округе уже обработано 30% протоколов и пока с показателем в 33,8% голосов избирателей выигрывает "слуга народа" Василий Вирастюк. Далее в списке "свободовец" Руслан Кошулинский - 28,2% и Александр Шевченко – 27,3% голосов.

"В свою очередь в 50 округе Донецкой области обработано 89% протоколов. Там уверенную победу одерживает представитель партии "Порядок" Андрей Аксенов. У него 65% голосов", - говорится в сообщении.

На втором месте следует выдвиженец "Партии Шария" Валентин Рыбин. Фигурантка дела об убийстве журналиста Шеремета – Юлия Кузьменко – пока набрала 6,5% голосов.

Напомним, 28 марта в Донецкой и Ивано-Франковской областях проходили довыборы в Раду, участие в промежуточных выборах народных депутатов принимают 32 кандидата.