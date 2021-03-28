Сутки в ООС: боевики стреляли из запрещенных минометов 120-го калибра

Оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы

Оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы

Фото: из открытых источников

В течение суток в зоне проведения ООС со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку населенных пунктов Талаковка и Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", вблизи городка Южное, противник обстреливал позиции украинских защитников из минометов калибра 82 мм.

А в районе населенного пункта Луганское враг совершил дистанционное минирование украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - добавили в штабе ООС.

Там отметили, что сегодня, 28 марта вблизи населенного пункта Водяное передовые подразделения Вооруженных Сил зафиксировали обустройство российскими наемниками существующих и создание новых позиций в направлении линии разграничения.

Напомним, за прошедшие сутки в ООС зафиксировали 6 нарушений режима "тишины", боевых потерь среди наших защитников не было.