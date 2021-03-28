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28 марта 2021, 16:35 11

В Кабмине посчитали, сколько лет уйдет на разминирование Донбасса

28 марта 2021, 16:35 11
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На это придется потратить сотни миллионов евро
На это придется потратить сотни миллионов евро
Фото: из открытых источников
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Чтобы полностью разминировать оккупированные территории на востоке Украины, нужно около 25-30 лет.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, передает RegioNews.

По его словам, эти расчеты базируются на изучении опыта Хорватии по ликвидации последствий боевых действий 1991-1995 годов.

Министр добавил, что средства, необходимые для разминирования, можно будет назвать только после возвращения оккупированных территорий и проведения полного аудита, однако, как показывает опыт Хорватии, речь идет о сотнях миллионов евро.

Кроме того, согласно исследованиям, плотность мин и взрывоопасных веществ на территории Украины больше, чем в любой точке мира.

25 лет назад закончилась та война, а они (хорваты - ред.) до сих пор разминируют свои территории. В них до сих пор осталось около 500 кв. км нерозминованих территорий. И если математически подойти, то один день войны дает пять-шесть дней разминирования. То есть, если у нас война продолжается семь лет, то, согласно хорватской матрице, нам придется разминировать 25 лет, а то и 30", - заявил Резников.

Напомним, ранее сообщалось, что вицепремьер Резников задекларировал свыше 10 миллионов грн зарплаты. Он также имеет три машины, багги и квадроцикл.

Донбасс ООС война Алексей Резников разминирования

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