С начала суток в ООС зафиксировали 6 нарушений режима "тишины"

Боевых потерь среди наших защитников нет

Боевых потерь среди наших защитников нет

Фото: из открытых источников

На протяжении текущих суток, 27 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в пригороде населенных пунктов Славное, Авдеевка и Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, автоматических гранатометов и станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи поселка Зайцево вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Напомним, 26 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.