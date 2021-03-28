У Кабміні порахували, скільки років піде на розмінування Донбасу

На це доведеться потратити сотні мільйонів євро

На це доведеться потратити сотні мільйонів євро

Фото: із відкритих джерел

Щоб повністю розмінувати окуповані території на сході України, потрібно близько 25-30 років.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков, передає RegioNews.

За його словами, ці розрахунки базуються на вивченні досвіду Хорватії із ліквідації наслідків бойових дій 1991-1995 років.

Міністр додав, що кошти, необхідні для розмінування, можна буде назвати лише після повернення окупованих територій та проведення повного аудиту, однак, як свідчить досвід Хорватії, мова йде про сотні мільйонів євро.

Крім того, згідно із дослідженнями, щільність мін та вибухонебезпечних речовин на території України більша, ніж у будь-якій точці світу.

25 років тому закінчилася та війна, а вони (хорвати — ред.) досі розміновують свої території. У них досі залишилося близько 500 кв. км нерозмінованих територій. І якщо математично підійти, то один день війни дає п'ять-шість днів розмінування. Тобто, якщо у нас війна триває сім років, то, відповідно до хорватської матриці, нам доведеться розміновувати 25 років, а то і 30", - заявив Резніков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що віцепрем'єр Резніков задекларував понад 10 мільйонів грн зарплати. Він також має три автівки, багі і квадроцикл.