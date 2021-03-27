На Одесчине состоятся промежуточные выборы местных депутатов
Выборы пройдут в ближайшее воскресенье, 28 марта
Выборы пройдут в ближайшее воскресенье, 28 марта
В Одесской области состоятся промежуточные выборы депутатов поселковых и сельских советов в пяти районах региона.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.
Так, в воскресенье будут избирать депутатов в восьми поселковых и сельских советах в Одесском, Березовском, Болградском, Белгород-Днестровском и Раздельнянском районах.
На участках будут дежурить полицейские - они будут обеспечивать общественный порядок. Выборы пройдут с соблюдением карантинных требований.
Нагадаємо, 27 марта в Ивано-Франковской области начался "день тишины" - последний день перед голосованием на довыборах в Верховную Раду Украины, которое состоится завтра, в воскресенье, на 87 избирательном округе.
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