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27 марта 2021, 13:29 11

На "красном" Прикарпатье разрешили работу детсадов и школ

27 марта 2021, 13:29 11
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Персонала заведений придется передвигаться в защитных масках или респираторах
Персонала заведений придется передвигаться в защитных масках или респираторах
Фото: из открытых источников
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Начиная с 29 марта в Ивано-Франковской области возобновят свою работу детские садики, а уже с 5 апреля - начальные классы школы.

Как передает RegioNews, такое решение приняла региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Возобновить учебно-воспитательный процесс в учреждениях дошкольного образования и среди учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ.... Срок: 29 марта для учреждений дошкольного образования, с 5 апреля для учащихся 1-4 классов", - говорится в сообщении.

В протоколе заседания комиссии отмечается, что среди условий возобновления работы детсадов и начальной школы является соблюдение карантинных мероприятий:

  • персонал таких заведений заходит в заведение и передвигается по нему с одетыми средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками;
  • обязательный ежедневный температурный скрининг;
  • нанесена разметка, которая указывает на соблюдение дистанции на расстоянии не менее 1 м.
  • оборудованы места со средствами индивидуальной защиты, дезинфекторы и тому подобное.

В случае, если на самоизоляции из-за COVID-19 будут находиться 50% детей или педагогов, заведение закроют на карантин.

Напомним, 27 марта в Украине обновили список карантинных зон. Так, в "красную" зону добавились еще Ровенская и Черниговская области.

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