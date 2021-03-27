На "красном" Прикарпатье разрешили работу детсадов и школ

Персонала заведений придется передвигаться в защитных масках или респираторах

Персонала заведений придется передвигаться в защитных масках или респираторах

Фото: из открытых источников

Начиная с 29 марта в Ивано-Франковской области возобновят свою работу детские садики, а уже с 5 апреля - начальные классы школы.

Как передает RegioNews, такое решение приняла региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Возобновить учебно-воспитательный процесс в учреждениях дошкольного образования и среди учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ.... Срок: 29 марта для учреждений дошкольного образования, с 5 апреля для учащихся 1-4 классов", - говорится в сообщении.

В протоколе заседания комиссии отмечается, что среди условий возобновления работы детсадов и начальной школы является соблюдение карантинных мероприятий:

персонал таких заведений заходит в заведение и передвигается по нему с одетыми средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками;

обязательный ежедневный температурный скрининг;

нанесена разметка, которая указывает на соблюдение дистанции на расстоянии не менее 1 м.

оборудованы места со средствами индивидуальной защиты, дезинфекторы и тому подобное.

В случае, если на самоизоляции из-за COVID-19 будут находиться 50% детей или педагогов, заведение закроют на карантин.

Напомним, 27 марта в Украине обновили список карантинных зон. Так, в "красную" зону добавились еще Ровенская и Черниговская области.