На Прикарпатье вместо Андрийовича будут выбирать нового нардепа

ЦИК назначила промежуточные выборы

ЦИК назначила промежуточные выборы

Фото: сайт ЦИК

Сегодня Центризбирком назначил промежуточные выборы народного депутата Украины в ОИО № 87 в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ЦИК.

Сегодня, 27 ноября, Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в ОИО № 87 в Ивано-Франковской области.

В Комиссию поступило Постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрийовича З.М., избранного в одномандатном избирательном округе № 87 (Ивано-Франковская область), по личному заявлению, - сообщают в ЦИК.

Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в указанном округе на воскресенье, 28 марта 2021 года. При этом принято к сведению, что избирательный процесс указанных промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня выборов, а именно 27 января 2021 года.

Напомним, 17 ноября Рада прекратила полномочия нардепа от "Слуги народа” Андрийовича - его избрали мэром города Надворная Ивано-Франковской области.