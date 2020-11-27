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27 ноября 2020, 20:23 5

На Прикарпатье вместо Андрийовича будут выбирать нового нардепа

27 ноября 2020, 20:23 5
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ЦИК назначила промежуточные выборы
ЦИК назначила промежуточные выборы
Фото: сайт ЦИК
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Сегодня Центризбирком назначил промежуточные выборы народного депутата Украины в ОИО № 87 в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ЦИК.

Сегодня, 27 ноября, Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в ОИО № 87 в Ивано-Франковской области.

В Комиссию поступило Постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрийовича З.М., избранного в одномандатном избирательном округе № 87 (Ивано-Франковская область), по личному заявлению, - сообщают в ЦИК.

Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в указанном округе на воскресенье, 28 марта 2021 года. При этом принято к сведению, что избирательный процесс указанных промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня выборов, а именно 27 января 2021 года.

Напомним, 17 ноября Рада прекратила полномочия нардепа от "Слуги народа” Андрийовича - его избрали мэром города Надворная Ивано-Франковской области.

выборы мэр Прикарпатье нардеп ЦИК
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