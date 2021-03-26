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26 марта 2021, 11:59 5

Офис президента применяет админресурс на избирательном округе №87 - КИУ

26 марта 2021, 11:59 5
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Выборы в ОИК №87 состоятся в воскресенье 28 марта
Фото: из открытых источников
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В Комитете избирателей Украины заявляют, что привлечение Офисом президента к рабочему совещанию на тему вакцинации в Ивано-Франковской области Василия Вирастюка, который является одним из кандидатов в народные депутаты в ОИК №87, является примером использования административного ресурса и противоречит международным стандартам свободных и честных выборов.

Об этом сообщает пресс-служба комитета, передает RegioNews.

Так, 22 марта на официальном сайте президента была опубликована новость: "Владимир Зеленский обсудил с Василием Вирастюком ход вакцинации на Ивано-Франковщине и помощь местному малому бизнесу во время карантина". Речь идет о рабочем совещании президента о ходе вакцинации против COVID-19 и готовности медицинской системы на Ивано-Франковщине. Вирастюк же был представлен как "общественный деятель, который является кандидатом в народные депутаты в 87-м мажоритарном округе".

В тексте сообщения был приведен ряд комментариев от Вирастюка.

По оценке КИУ указанные сообщения на официальном сайте президента является примером использования административного ресурса и скрытой агитацией на пользу В. Вирастюка. КИУ отмечает, что привлечения ресурсов органов государственной власти для проведения скрытой агитации в пользу одного из кандидатов нарушает принцип равенства кандидатов в ОИК №87", - говорится в сообщении.

По мнению КИУ привлечения Вирастюка к обсуждению вопросов вакцинации населения стало возможным вследствие того, что он является кандидатом от президентской партии в ОВО 87, а не за его профессиональный опыт.

В подобных совещаний с участием президента должны привлекаться профессионалы и специалисты с противоэпидемических мероприятий, а не отдельные кандидаты в народные депутаты, поскольку на таких мероприятиях решаются вопросы, связанные с жизнью и здоровьем граждан", - говорится в сообщении.

КИУ призывает Зеленского придерживаться принципов честных и свободных выборов и не создавать дополнительные преимущества для отдельных кандидатов в ОИК №87.

Напомним, 16 марта Маруся Зверобий снялась с довыборов в пользу представителя "Свободы". В тот же день генпродюсер "112 Украина" Марчевский сообщил, что не будет баллотироваться на довыборах в Раду по округу на Донбассе

Читайте также: Выборы на троих: как снятие Зверобой изменило ситуацию на 87-м округе.

выборы нарушения голосование Кандидат КИУ Ивано-Франковская область

 
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