В ООС сообщили о новых нарушениях режима "тишины" на Донбассе

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 25 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи поселка Светлодарск, оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позиции наших защитников вблизи Майорска, оккупанты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В рамках ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Богдановки, российско-оккупационные войска вели огонь по позициям защитников Украины из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Широкино, противник открывал огонь в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

По состоянию на 7 часов утра, 26 марта, обстрелов не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано один вражеский обстрел украинских позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север” неподалеку от поселка Светлодарск.