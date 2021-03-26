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В ООС сообщили о новых нарушениях режима "тишины" на Донбассе
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26 марта 2021, 08:09 3

В ООС сообщили о новых нарушениях режима "тишины" на Донбассе

26 марта 2021, 08:09 3
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Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 25 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи поселка Светлодарск, оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позиции наших защитников вблизи Майорска, оккупанты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В рамках ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Богдановки, российско-оккупационные войска вели огонь по позициям защитников Украины из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Широкино, противник открывал огонь в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

По состоянию на 7 часов утра, 26 марта, обстрелов не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано один вражеский обстрел украинских позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север” неподалеку от поселка Светлодарск.

ООС война военная техника боевики обстрелы

 
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