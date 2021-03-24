Погром под ОП и законы Зеленского: Рада соберется на два заседания 30 марта

Депутаты решили перенести обсуждение действий активистов во время акции протеста у Офиса президента

Депутаты решили перенести обсуждение действий активистов во время акции протеста у Офиса президента

Фото: из открытых источников

Верховная Рада планирует собраться на два внеочередных заседания 30 марта, одно из них - по инициативе президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук, передает RegioNews.

Внеочередных заседаний будет два, и состоятся они 30 марта, во вторник. Одно из заседаний будет инициировать президент. Повестка дня этих заседаний будет достаточно насыщенной, большинство законопроектов предложит к рассмотрению глава государства", - сказала депутат.

По ее словам, в основном это будут законопроекты экономического блока: о выплате 8 тыс. грн для предпринимателей, пакет законов, касающихся амнистии капиталов.

Также Рада хочет разблокировать большую приватизацию, соответствующие законопроекты были в повестке дня прошлой пленарной недели.

И есть ряд законопроектов, которые небольшие, но тоже важны. Один из них - о "пакете малыша", который должен разблокировать тендеры на ProZorro, чтобы можно было следующую партию "пакетов" закупить. Также будет рассматриваться один из правительственных законопроектов - 4540: он касается административной ответственности за нарушение самоизоляции и масочного режима", - сказала Кравчук.

Она отметила, что депутаты планируют обязательно рассмотреть проект постановления №5295 "Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 года возле Офиса президента Украины".

Депутаты хотят также заслушать отчет представителей правоохранительных и силовых органов по поводу тех событий.

Эту часть будут инициировать народные депутаты, и завтра (25 марта - ред.) будем начинать собирать подписи", - сказала депутат.

Напомним, ранее "Слуга народа" внесла в Раду постановление об осуждении событий на Банковой.