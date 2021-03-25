Саакашвили назвал СБУ главным рассадником коррупции и заступился за Семенченко

СБУ нужно "прикрыть", считает он

СБУ нужно "прикрыть", считает он

Фото: из открытых источников

Глава Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили считает, что вчерашние подозрения СБУ относительно нардепа 8 созыва Семена Семенченко в создании частной военной компании не более, чем "дешевый развод".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Саакашвили.

"Какой-то дешевый развод Службы безопасности Украины, которое просто занимается очковтирательством. Эта ЧВК действует уже несколько лет, в основном на территории Польши. Совершенно открыто тренирует людей как в Украине, так и в Польше, которая входит в Евросоюз. Почему-то поляки не посчитали это какой-то нелегальной организацией. Это обычная международная практика, и никакого секрета тут нет", - написал он.

Также Саккашвили назвал Службу безопасности Украины главным врагом экономического развития Украины и рассадником коррупции.

"Все остальные правоохранительные органы глубоко коррумпированы. Не будет НАБУ - будет СБУ, которая сама является главным рассадником коррупции, главным врагом экономического развития Украины, так же как одним из основных подрывников безопасности Украины. По-хорошему организацию, которая придумывает такие глупости, нужно просто прикрыть", - отметил он.

По его мнению, этот скандал "закрутили специально" накануне обсуждения закона о НАБУ в Верховной Раде.

Бьюсь об заклад, что это дело, как и многие другие, закончится ничем и окажется пшиком. Просто оно было создано для каких-то конкретных целей в данный момент и для конкретных политических игр накануне обсуждения закона о НАБУ в Верховной Раде", - резюмировал он.

Напомним, в Службе безопасности Украины заявили, что агент НАБУ Евгений Шевченко совместно с нардепом 8 созыва Семеном Семенченко создал частную военную компанию и занимался поставками в Украину из России военных товаров.