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23 марта 2021, 17:57 3

Отстранение от занятий в школе непривитых детей признали законным

23 марта 2021, 17:57 3
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Такое решение вынес Верховный суд
Такое решение вынес Верховный суд
Рixabay
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Отстранение от занятий в школе не привитого по возрасту ребенка является законным и обеспечивает безопасность всех учеников.

Такое постановление вынес Верховный суд Украины, сообщается в реестре судебных решений, пишет RegioNews.

"Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда оставил без изменений судебные решения районного и апелляционного судов, которыми отказано в удовлетворении иска о признании недействительным и отмене приказа директора лицея об отстранении от занятий ученицы, не привитой по возрасту", - говорится в сообщении ВС.

По информации суда, согласно ст. 53 Закона Украины "Об образовании" "соискатели образования имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, содержания и труда, а также обязаны ответственно и бережно относиться к собственному здоровью, здоровью окружающих, окружающей среды".

В сообщении отмечается, что закон дает право родителям отказаться от проведения обязательных прививок ребенку, вместе с тем, в деле, которое пересматривалось, индивидуальное право отказаться от прививки "противопоставляется общему праву общества, других родителей и их детей".

В то же время, по информации суда, право ребенка на получение образования не нарушено, поскольку для детей, которые не могут посещать учебное заведение при отсутствии прививок, установлены альтернативные способы получения образования и продолжения обучения, в частности в учебном заведении.

Ранее сообщалось, что в Украине слишком низкий уровень вакцинации от кори.

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