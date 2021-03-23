Кабмин уволил госсекретаря Министерства молодежи и спорта Перевезенцева: в чем причина

Соответствующее распоряжение обнародовано на Правительственном портале, пишет RegioNews.

"Уволить Перевезенцева Алексея Юрьевича с должности государственного секретаря Министерства молодежи и спорта Украины в связи с переходом на другую работу”, - говорится в документе.

Кабмин возложил временно, до назначения в установленном порядке государственного секретаря Министерства молодежи и спорта, исполнение обязанностей госсекретаря на директора департамента экономики и финансов Министерства молодежи и спорта Юрия Музыку.

Другим распоряжением Перевезенцева назначили первым заместителем государственного секретаря Кабинета министров Украины.

"Назначить Перевезенцева Алексея Юрьевича первым заместителем Государственного секретаря Кабинета министров Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей на указанной должности сроком на пять лет с учетом времени назначения на должность согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 7 декабря 2016 г. № 923 и от 18 марта 2020 г. № 313 с оплатой труда в соответствии с законодательством", - сказано в распоряжении.