Во Львове усилили карантинные ограничения: что будет запрещено
С 25 марта город переходит в "красную” зону
С 25 марта город переходит в "красную” зону
Во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям (ЧС) приняла решение отнести город к "красной" карантинной зоне. Локдаун начнет действовать с 25 марта.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook мэра Львова Андрея Садового.
Так, в городе будет запрещено работу:
- непродовольственных рынков;
- заведений питания, кроме онлайн-заказа и "на вынос";
- торгово-развлекательных центров;
- развлекательных заведений и ночных клубов;
- всех массовых мероприятий.
Разрешено работать:
- аптекам;
- зоомагазинам;
- цветочным и семенным магазинам;
- магазинам по продаже средств связи;
- мастерским для ремонта одежды, обуви и электроприборов;
- салонам красоты, фитнес-центрам, спортивным залам и бассейнам - только по предварительной индивидуальной записи.
Кроме того, школы остаются на дистанционном обучении. Транспорт продолжит работать в усиленном карантинном режиме.
Напомним, на территории Львовской области с 25 марта установлен "красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
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