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24 марта 2021, 11:56 516

Во Львове усилили карантинные ограничения: что будет запрещено

24 марта 2021, 11:56 516
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С 25 марта город переходит в "красную” зону
С 25 марта город переходит в "красную” зону
Фото: из открытых источников
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Во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям (ЧС) приняла решение отнести город к "красной" карантинной зоне. Локдаун начнет действовать с 25 марта.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook мэра Львова Андрея Садового.

Так, в городе будет запрещено работу:

  • непродовольственных рынков;
  • заведений питания, кроме онлайн-заказа и "на вынос";
  • торгово-развлекательных центров;
  • развлекательных заведений и ночных клубов;
  • всех массовых мероприятий.

Разрешено работать:

  • аптекам;
  • зоомагазинам;
  • цветочным и семенным магазинам;
  • магазинам по продаже средств связи;
  • мастерским для ремонта одежды, обуви и электроприборов;
  • салонам красоты, фитнес-центрам, спортивным залам и бассейнам - только по предварительной индивидуальной записи.

Кроме того, школы остаются на дистанционном обучении. Транспорт продолжит работать в усиленном карантинном режиме.

Напомним, на территории Львовской области с 25 марта установлен "красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Львов карантин красная зона локдаун Андрей Садовый

 
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