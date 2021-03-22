Террористический акт на Луганщине: на взрывчатке подорвался местный житель

С места происшествия изъяты осколки гранаты и взрывателя

С места происшествия изъяты осколки гранаты и взрывателя

Фото: Facebook

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 258 УК Украины "Террористический акт" за подрыв местного жителя на взрывном устройстве на Луганщине.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции Луганской области.

Отмечается, что 21 марта в дежурную часть Щастинского районного отдела полиции поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что в больницу госпитализировали 42-летнего местного жителя с диагнозом минно-взрывная травма, осколочные ранения левой кисти и левой голени.

Так, следователями было установлено, что в селе Орехово-Донецкое Новоайдарского района, которое граничит с оккупированной территорией, трое местных жителей выносили доски из сарая и грузили их в лафет для транспортировки. Во время поднятия в сарае доски с земли произошел взрыв, в результате которого один из мужчин получил повреждения.

Домовладения, на территории которого произошел взрыв, находится на окраине населенного пункта, расположенное в непосредственной близости к линии разграничения, является не жилым и ничем не ограждено", - говорится в сообщении.

С места происшествия изъяли металлические обломки (вероятно, от гранаты Ф-1) и взрывателя, которые будут направлены на экспертизу.

Напомним, 17 марта в Днепре неизвестные взорвали отделение банка.