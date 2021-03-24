Сутки в ООС: боевики осуществили ряд огневых провокаций по всей линии разграничения

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 23 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Неподалеку от населенного пункта Водяное, вооруженные формирования РФ открывали огонь по позициям наших воинов из гранатометов различных типов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А вблизи населенного пункта Шумы, оккупанты вели огонь по позициям наших воинов из ручных противотанковых гранатометов. У Гнутово, захватчики применили по украинским защитникам станковые противотанковые гранатометы. Неподалеку Широкино - оккупанты вели огонь по позициям со стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Славное - российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ на территории ОРДЛО. Российские наемники осуществили ряд огневых провокаций вдоль всей линии разграничения с применением гранатометов различных типов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 24 марта, обстрелов не зафиксировано.

Напомним, было зафиксировано три вражеских обстрелов позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".