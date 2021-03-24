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Сутки в ООС: боевики осуществили ряд огневых провокаций по всей линии разграничения
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24 марта 2021, 08:11

Сутки в ООС: боевики осуществили ряд огневых провокаций по всей линии разграничения

24 марта 2021, 08:11
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Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 23 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Неподалеку от населенного пункта Водяное, вооруженные формирования РФ открывали огонь по позициям наших воинов из гранатометов различных типов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А вблизи населенного пункта Шумы, оккупанты вели огонь по позициям наших воинов из ручных противотанковых гранатометов. У Гнутово, захватчики применили по украинским защитникам станковые противотанковые гранатометы. Неподалеку Широкино - оккупанты вели огонь по позициям со стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Славное - российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ на территории ОРДЛО. Российские наемники осуществили ряд огневых провокаций вдоль всей линии разграничения с применением гранатометов различных типов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 24 марта, обстрелов не зафиксировано.

Напомним, было зафиксировано три вражеских обстрелов позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

ООС война обстрел военная техника боевики

 
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