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23 марта 2021, 15:59 78

Полиция взялась за расследование дела относительно свалки львовского мусора на Житомирщине

23 марта 2021, 15:59 78
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Речь идет о более 40 т бытового и промышленного мусора
Речь идет о более 40 т бытового и промышленного мусора
Фото из открытых источников
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Полиция начала досудебное расследование по факту несанкционированного сброса 40 тонн львовского мусора в селе Будичани на Житомирщине.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, пишет RegioNews.

"Полицейские зафиксировали наличие более 40 т бытового и промышленного мусора, среди которого обнаружили и платежные документы из г. Львов. Экологи, прибывшие вместе с правоохранителями, отобрали пробы грунта", - говорится в сообщении.

По информации полиции, часть помещения кирпичного завода приобрел 47-летний предприниматель с Киевщины, деятельность которого связана со сбором и обработкой отходов.

Впрочем, никаких документов на земельный участок, где расположены помещения, мужчина полицейским не предоставил.

Сведения об указанном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 239 (Загрязнение или порча земель) УК Украины. Сейчас продолжается установление всех обстоятельств и причастных лиц.

Напомним, 22 марта на Житомирщине люди протестовали из-за мусора из Львова.

Украина Львов полиция Житомир правоохранители

 
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