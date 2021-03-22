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22 марта 2021, 20:48 5

Венецианская комиссия дала заключение относительно закона о реформе КСУ

22 марта 2021, 20:48 5
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Комиссия предложила рекомендации для улучшение законопроекта 4533 о конституционной процедуре
Комиссия предложила рекомендации для улучшение законопроекта 4533 о конституционной процедуре
Фото из открытых источников
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Венецианская комиссия обнародовала заключение относительно законопроекта о конституционной процедуре №4533, а также относительно альтернативного проекта закона №4533-1. Комиссия дала положительную оценку положений законопроекта №4533 и высказала свои предложения по его доработке.

Заключение опубликовано на сайте Венецианской комиссии, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Венецианская комиссия положительно оценивает положения проекта закона Украины о конституционной процедуре, что должно обеспечить прогресс в процессе реформирования Конституционного Суда и возобновление доверия к конституционному судопроизводству в Украине.

Венецианская комиссия приветствует тот факт, что Президент Зеленский отозвал проект закона № 4288, который предусматривал прекращение полномочий всех судей Конституционного Суда. Венецианская комиссия также приветствует рассмотрение парламентом проекта закона № 4533 "О конституционной процедуре", который учитывает много рекомендаций комиссии в ее срочных выводах относительно реформирования Конституционного Суда, - говорится в документе.

Как отмечается, законопроект 4533 содержит много прогрессивных положений, которые существенно изменяют действующий порядок осуществления конституционных процедур.

Главные новации касаются представления конституционных жалоб, публичности и открытости конституционного производства, порядка распределения дел, доступа к материалам дел, дисциплинарной ответственности судей и организации внутренней деятельности КСУ. Эти изменения приветствуются Комиссией.

В то же время, как отмечается в выводах, законопроект 4533 имеет ряд недостатков. Важнейшими среди них эксперты Венецианки, в частности, называют отсутствие положений о новой системе конкурентного отбора судей КС, которая бы включала международную компоненту, что рекомендовалось в предыдущих срочных выводах.

Среди основных рекомендаций улучшения законопроекта 4533 о конституционной процедуре Комиссия предлагает следующие:

- Конституционная жалоба, по которой суд признал неконституционными законодательные положения, должна отправляться на рассмотрение Большой палаты только при наличии на это запросов президента или парламента.

- Относительно нарушения дисциплинарных процедур, то полномочия на это должны быть переданы от исполнительной власти к НАПК.

- С целью повышения эффективности дисциплинарной системы соответствующие санкции за дисциплинарные проступки должны вводиться простым большинством судей.

- Суд должен быть наделен полномочиями пересматривать собственные решения в том случае, если один из судей, который проголосовал за такое решение, был обвинен в получении неправомерного вознаграждения, связанного с этим решением.

Как сообщалось, 28 января Разумков поинтересовался мнением Венецианской комиссии по реформе КСУ . Председатель Верховной Рады направил запрос в Венецианскую комиссию высказать мнение относительно законопроектов о КС.

КСУ реформа суд Дмитрий Разумков законопроект

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