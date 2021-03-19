В КСУ поступило обращение Рады относительно назначения глав НАБУ и ГБР

Кто-то пророчит новому руководителю Закарпатья долгое председательство, а кое-кто советует ему не расслабляться: мол, все зависит от прочности договоренностей между лидерами «Слуги народа» и локальной...

Сто дней Полоскова: на каких китах плывет к светлому будущему глава Закарпатской ОГА

17 марта 2021

Выборы в Харькове. Почему харьковчанам придется выбирать между Добкиным и Аваковым

Этой осенью харьковчанам придется выбирать, кому отдать власть в своем городе. И на самом деле выбор у них невелик – либо окончательно отдать Харьков Михаилу Добкину, либо во владение Арсену Авакову