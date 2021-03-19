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19 марта 2021, 15:59 20

В КСУ поступило обращение Рады относительно назначения глав НАБУ и ГБР

19 марта 2021, 15:59 20
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Суд должен дать свое заключение о конституционности документа
Суд должен дать свое заключение о конституционности документа
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Представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила, что в КСУ поступило обращение парламента по законопроекту об изменении процедуры назначения глав НАБУ и ГБР. Суд должен дать свое заключение о конституционности документа.

Об этом сообщает RegioNews.

"В Конституционный суд поступило конституционное обращение Верховной Рады о предоставлении заключения относительно соответствия законопроекта о порядке назначения на должности и освобождения от должностей директора НАБУ и директора ГБР требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - отметила депутат.

Она напомнила, что КСУ должен предоставить заключение по обращению в течение одного месяца.

Напомним, 16 марта Рада направила в КСУ законопроект о назначении глав НАБУ и ГБР по-новому.

суд Верховная Рада Конституционный суд КСУ парламент

 
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