В КСУ поступило обращение Рады относительно назначения глав НАБУ и ГБР
Суд должен дать свое заключение о конституционности документа
Суд должен дать свое заключение о конституционности документа
Представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила, что в КСУ поступило обращение парламента по законопроекту об изменении процедуры назначения глав НАБУ и ГБР. Суд должен дать свое заключение о конституционности документа.
Об этом сообщает RegioNews.
"В Конституционный суд поступило конституционное обращение Верховной Рады о предоставлении заключения относительно соответствия законопроекта о порядке назначения на должности и освобождения от должностей директора НАБУ и директора ГБР требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - отметила депутат.
Она напомнила, что КСУ должен предоставить заключение по обращению в течение одного месяца.
Напомним, 16 марта Рада направила в КСУ законопроект о назначении глав НАБУ и ГБР по-новому.
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