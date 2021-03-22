Венеційська комісія надала висновок щодо закону про реформу КСУ

Комісія запропонувала рекомендації для покращення законопроєкту 4533 про конституційну процедуру

Комісія запропонувала рекомендації для покращення законопроєкту 4533 про конституційну процедуру

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Венеційська комісія оприлюднила висновок щодо законопроєкту про конституційну процедуру №4533, а також щодо альтернативного проєкту закону №4533-1. Комісія дала позитивну оцінку положень законопроєкту №4533 та висловила свої пропозиції щодо його доопрацювання.

Висновок було опубліковано на сайті Венеційської комісії, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Венеційська комісія позитивно оцінює положення проєкту закону України про конституційну процедуру, що має забезпечити прогрес у процесі реформування Конституційного Суду та відновлення довіри до конституційного судочинства в Україні.

Венеціанська комісія вітає той факт, що Президент Зеленський відкликав проєкт закону № 4288, який передбачав припинення повноважень усіх суддів Конституційного Суду. Венеціанська комісія також вітає розгляд парламентом проєкту закону № 4533 "Про конституційну процедуру", який ураховує багато рекомендацій комісії у її термінових висновках щодо реформування Конституційного Суду, - йдеться у документі.

Як відзначається, законопроєкт 4533 містить багато прогресивних положень, які суттєво змінюють чинний порядок здійснення конституційних процедур.

Головні новації стосуються подання конституційних скарг, публічності й відкритості конституційного провадження, порядку розподілу справ, доступу до матеріалів справ, дисциплінарної відповідальності суддів та організації внутрішньої діяльності КСУ. Ці зміни вітаються Комісією.

Водночас, як відзначається у висновках, законопроєкт 4533 має низку недоліків. Найважливішими серед них експерти Венеціанки, зокрема, називають відсутність положень про нову систему конкурентного відбору суддів КС, яка би включала міжнародну компоненту, що рекомендувалося у попередніх термінових висновках.

Серед основних рекомендацій покращення законопроєкту 4533 про конституційну процедуру Комісія пропонує такі:

- Конституційна скарга, за якою суд визнав неконституційними законодавчі положення, має відправлятися на розгляд Великої палати лише за умови наявності на це запитів президента або парламенту.

- Щодо порушення дисциплінарних процедур, то повноваження на це повинні бути передані від виконавчої влади до НАЗК.

- З метою підвищення ефективності дисциплінарної системи відповідні санкції за дисциплінарні проступки мають запроваджуватися простою більшістю суддів.

- Суд має бути наділений повноваженнями переглядати власні рішення у тому разі, якщо один із суддів, який проголосував за таке рішення, був обвинувачений в отриманні неправомірної винагороди, пов'язаної з цим рішенням.

Як повідомлялося, 28 січня Разумков поцікавився думкою Венеціанської комісії щодо реформи КСУ . Голова Верховної Ради надіслав запит Венеціанській комісії висловити думку щодо законопроєктів стосовно КС.