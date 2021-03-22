Мэр Одессы раскритиковал центральную власть из-за нехватки денег на COVID-больных

Количество свободных коек в больницах Одессы уменьшается с каждым днем

Количество свободных коек в больницах Одессы уменьшается с каждым днем

Фото: из открытых источников

На совещании в городском совете Одессы, мэр Геннадий Труханов раскритиковал центральную власть и НСЗУ из-за отсутствия денег на больных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания.

Так, на совещании в мэрии Труханову доложили, что местная железнодорожная больница до сих пор не обеспечена специальной техникой и медикаментами для больных, поэтому не может перейти к госпитализации людей. Также основной причиной почему не принимают больных, называют то, что Национальная служба здоровья Украины не может профинансировать "коронавирусные пакеты" из-за нехватки денег.

Мэр возмутился такими обстоятельствами, что у государства "нет денег на самое дорогое - человеческую жизнь".

Я так понимаю, если у тебя есть права возглавлять министерства, называться главным врачом, то есть и обязательства... иди тогда бери кредиты… У нас сегодня 28 свободных коек. А что нам делать завтра или на этой неделе?", - заявил Труханов.

Напомним, 19 марта мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе будет действовать усиленный карантин. В Одессе запретили деятельность спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают не больше одного посетителя на десять квадратных метров.