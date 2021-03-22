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22 марта 2021, 11:17 734

В Киеве предприниматели и ФОПы митингуют против строгого карантина

22 марта 2021, 11:17 734
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Они заявляют, что локдаун - это смерть для бизнеса
Фото: Цензор.НЕТ
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Сегодня, 22 марта в Киеве на Майдане Независимости началась акция протеста ФОПов против карантина для предпринимателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, издание Pavlovsky.news, передает RegioNews.

На Майдане собрались около 300 человек, они хотят выразить свое недовольство мэру столицы Виталию Кличко. Также они требуют ввести упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.

Протестующие двинулись по проезжей части Крещатика в сторону Киевской городской государственной администрации.

После КГГА они планируют пойти под Кабинет министров, где пройдет основная часть акции. Там предприниматели в формате "свободного микрофона" будут выступать и проводить свой митинг.

Под Кабинетом Министров мы будем требовать от правительства принять меры. Кабинет Министров может срочно разработать и внести законопроекты, которые решат судьбу упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Эти законопроекты могут внести изменения и в закон о рыночном надзоре, освободив нас от повинности иметь первичную документацию, которой априори нет в микропредпринимателей", - заявляют организаторы акции протеста.

Напомним, ранее в Киеве, Полтаве, Черкассах и ряде других городов предприниматели протестовали против локдауна.

Кабмин Киев карантин протест митинг КГГА локдаун ФОП

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