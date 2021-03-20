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Война на Донбассе: боевики убили защитника Украины
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20 марта 2021, 18:48 4

Война на Донбассе: боевики убили защитника Украины

20 марта 2021, 18:48 4
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Было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня
Было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня
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В субботу, 20 марта, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook, пишет RegioNews.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Пивденне. Оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы еще и со стрелкового оружия.

В результате обстрелов боевиков один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение.

"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики обстреливали украинские позиции вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье. Оккупанты применили гранатометы различных систем.

По позициям ООС в пригороде Лебединское боевики применили стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкино - вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы российско-оккупационных войск.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, March 20, 2021

Напомним, за прошедшие сутки пророссийские боевики убили украинского воина.

Донбасс ООС Украина убийство смерти

 
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