Война на Донбассе: боевики убили защитника Украины
В субботу, 20 марта, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook, пишет RegioNews.
Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Пивденне. Оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы еще и со стрелкового оружия.
В результате обстрелов боевиков один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение.
"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.
Кроме того, боевики обстреливали украинские позиции вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье. Оккупанты применили гранатометы различных систем.
По позициям ООС в пригороде Лебединское боевики применили стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкино - вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы российско-оккупационных войск.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, March 20, 2021
Напомним, за прошедшие сутки пророссийские боевики убили украинского воина.